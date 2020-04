Il conceptual artistha deciso di diffondere online sul suo profilo Instagram alcuni concept da lui realizzati per, il cinecomic con Andrew Garfield del 2012.

I concept in questione mostrano un look alternativo di Lizard/Curt Connors, villain interpretato nel cinecomic da Rhys Ifans.

Potete vedere i concept qua sotto:

Qua sotto trovate la sinossi di The Amazing Spider-Man:

Peter Parker, abbandonato bambino dai suoi genitori, cresce con gli zii Ben e May. Ormai liceale, non ha amici e s’innamora della compagna di scuola Gwen Stacy. Un giorno il giovane scopre una misteriosa valigetta che apparteneva al padre e decide di indagare sulla scomparsa dei suoi genitori. Le ricerche conducono alla Oscorp e al laboratorio del dottor Curt Connors, un ex collega di suo padre. Ben presto, Peter deve scontrarsi con il terribile alter ego di Connors, Lizard, e fare i conti con l’improvvisa comparsa in sé di superpoteri che segnano il suo destino: diventare l’eroe Spider-Man.