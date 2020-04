ha parlato dianche con Deadline e ha fornito al giornale alcuni aggiornamenti sulla quantità di scene girate.

“Non siamo ufficialmente in fase di montaggio al momento, abbiamo girato in realtà un quarto del film e quello che sto facendo è analizzare i giornalieri, i vari ciak e ciò che dovremo girare” ha commentato il regista.

Sulla possibilità che la produzione riparta in un altro paese che non sia il Regno Unito, che magari uscirà dall’emergenza prima, il regista non si è voluto sbilanciare: “È troppo presto per dirlo, ma non riesco a immaginare di finire le riprese in un altro posto che non sia Londra. La situazione è molto fluida“.

Ha poi svelato di come approfitterà del tempo maggiore a disposizione, anche se non prevede di apportare cambiamenti alla sceneggiatura:

Ho lavorato a quella storia per due anni, si tratta di un noir molto particolare che è stato concepito da me e dai miei collaboratori con molta attenzione. […]

Con questi film il tempo di preparazione non è mai abbastanza, perché sono così complessi e colossali sotto fin troppi aspetti. [Questa pausa] mi darà la possibilità di riflettere per un momento sulle sequenze più ampie che andavano ancora definite e capire come realizzarle.

The Batman uscirà, salvo slittamenti dovuti all’interruzione delle riprese, il 21 giugno 2021.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

