Con le sale chiuse a causa della pandemia del nuovo Coronavirus, laha rimandato le uscite di tutte le sue pellicole previste per il 2020, compreso l’attesissimo, il sequel del cult anni 80 con Tom Cruise.

Previsto inizialmente per il 24 giugno del 2020, il film con Tom Cruise è ora fissato al 23 dicembre.

Vi abbiamo già fatto leggere il tweet con cui Tom Cruise ha commentato la cosa (lo trovate qui), adesso tocca alle considerazioni del regista Joseph Kosinski che, parlando insieme a Comicbook.com, ha spiegato:

Restiamo aderenti all’agenda che avevamo prima e stiamo lavorando come se il film dovesse uscire nella data di release originale. Fortunatamente mi trovo nelle fasi finali della post-produzione e, nonostante tutte le restrizioni lavorative che abbiamo adesso, posso continuare a lavorare al mio film e portarlo a compimento, una cosa straordinaria. Se ci fossimo trovati in un’altra fase, sarebbe stato complicato, ma dato che ci troviamo nella coda produttiva posso fare tutto quello che devo e andare avanti. Stiamo per ultimarlo e tenerlo nel cassetto per sei mesi, una mossa alquanto interessante a ben vedere perché quella di rimandarla è stata una giusta decisione perché è un film che deve essere visto sul grande schermo. Deve essere un’esperienza condivisa e una pellicola fruita sul grande schermo.