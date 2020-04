Non so quali accordi ci siano, se la Disney voglia ancora continuare il viaggio con gli X-Men. Sarei pronta a tornare nei panni di quel personaggio, insieme a quel cast e rifare quell’esperienza…abbiamo passato del buon tempo sul set di quei film. Ucciderei per poter tornare.

Il lavoro di(Il Trono di Spade) nell’universo cinematografico deglisi è concluso lo scorso anno con. Tuttavia l’attrice (che nel sopracitato film ha vestito i panni della giovane Jean Grey) parlando con Variety negli ultimi giorni ha rivelato che non gli dispiacerebbe affatto tornare in un prossimo futuro in quel determinato mondo nei panni di quel determinato personaggio:

Questa la sinossi:

La telepate Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera.Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Genosha, per salvare la vita della loro amica.

Nel film troviamo James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Evan Peters, Kodi-Smit McPhee, Alexandra Shipp, Lamar Johnson, Sophie Turner e Jessica Chastain.

