Quandoprese il posto di Terrence Howard nei panni di Rhodey / War Machine nell’Universo Cinematografico Marvel, l’attore si impegnò per partecipare a diversi film del franchise.

In una nuova intervista a The A.V. Club, Cheadle racconta come ottenne la parte:

Avevo fatto un’audizione per quella parte, c’era stata una certa divisione tra i produttori, alcuni volevano me e altri Terrence Howard. Vinse lui, il che va benissimo, mi è piaciuto un sacco nel primo Iron Man. Poi accaddero delle cose ben note dietro le quinte, lui perse la parte e mi chiamarono. Ero alla festa di compleanno di mio figlio – una festa a tema lasertag – quando mi chiama il mio agente: “Hey, volevamo metterti in contatto con questi tizi della Marvel. Vogliono parlarti, vogliono offrirti la parte.” Non penso fosse Kevin Feige, non so chi fosse al telefono. Me li hanno passati, e mi hanno detto: “Hey, questo è il ruolo. Vorremmo che facessi questa parte. È un contratto da sei film.” Ovviamente ho risposto: “COSA?! Beh, uh, okay…” Mi sono messo a fare i calcoli… “Saranno 11 o 12 anni. Non sono sicuro…” E loro mi risposero: “Beh, dobbiamo saperlo, perché se non accetti chiameremo il prossimo. Hai un’ora.” “Ma sono alla festa di compleanno di mio figlio ora!” “Ah! Allora hai due ore.” Che generosità! […] Ne parlai con mia moglie, che mi suggerì di accettare perché non avevo mai fatto film come questi, grandi blockbuster con tanti effetti speciali. Mi chiese se era il tipo di film che volevo fare, e le risposi di sì.

Cheadle spiega anche che nessuno si aspettava che sarebbe andato tutto come previsto:

Penso che nessuno se lo aspettasse. So che avevano steso un piano molto dettagliato, ma credere che fossero in grado di metterlo in atto, che saremmo stati in grado di arrivare così lontano… nessuno se lo aspettava.

Nell’intervista Cheadle spiega di aver firmato un contratto per sei film, che sono:

Iron Man 2

Iron Man 3

Avengers: Age of Ultron

Captain America: Civil War

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Inoltre, Cheadle è comparso nei titoli di Captain Marvel. L’uscita di scena Tony Stark prevede che anche le storie e i personaggi a esso legati (come Rhodey e Pepper Potts) non tornino più nelle prossime fasi dell’UCM, ma mai dire mai. Detto questo, i famosi sei film si sono esauriti, quindi anche Don Cheadle ha concluso la sua corsa nell’UCM.