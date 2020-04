A Hollywood gli attori sono piuttosto “inscatolati”. Ci sono attori che possono interpretare un certo ruolo perché hanno un certo aspetto, colore della pelle, dimensioni… Fortunatamente per me, non ci sono molte persone che mi somigliano. Quindi tutti i ruoli che ho ottenuto nella mia carriera sono stati creati appositamente pensando a me – tutti tranne Jack Reacher.

[…] Parliamo di dieci anni fa, mi trovavo in una posizione molto diversa, me ne rendo conto. Tom era la più grande star al mondo, io no. Mi chiamarono e mi dissero che non avevo ottenuto la parte. Non so nemmeno se ebbi realmente qualche possibilità, ma chi lavorava con me mi fece pensare che c’era una possibilità. Ci rimasi molto male, “perché non io?”

[…] Ma sono felice che sia andata così, il personaggio di Jack Reacher è una proprietà intellettuale nota e amata in tutto il mondo, non avrei avuto spazio di manovra a livello creativo per fare ciò che volevo. Quindi sono grato di non aver ottenuto quella parte.