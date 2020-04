Oggi tocca allo spin-off di uno dei principali franchise DreamWorks, ovvero I Pinguini di Madagascar, diretto da Eric Darnell e Simon J Smith e uscito nel 2014, di cui vi elenchiamo alcune curiosità.

Hanno una personalità enorme in un corpo minuscolo. Molte persone si possono identificare facilmente in loro per questo motivo. Però, se notate, le personalità dei vari Pinguini sono state sviluppate durante i vari film. Nel primo è come se fossero un solo personaggio. In quelli successivi vediamo come si differenziamo […] E questa delle dinamiche all’interno del gruppo è stata una delle parti migliori da sviluppare. Skipper è il capo, Kawaski è il cervello, Rico rappresenta i muscoli, Soldato il cuore, la tenerezza, il sentimento.