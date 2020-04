Nonostante la fonte della notizia, Omega Underground , si sia rivelata attendibile in passato, abbiamo preferito riportare la notizia dell’incontro fra John Krasinski e i Marvel Studios come rumour, in attesa di eventuali conferme future.

Il sito segnala che, nonostante l’interruzione delle attività produttive dei Marvel Studios, anche Kevin Feige e soci continuano, come il resto di Hollywood, ad avere dei meeting virtuali con talent vari ed eventuali, attori, sceneggiatori e registi, per discutere delle nuove pellicole che, prima o poi, verranno prodotte dalla divisione cinematografica della Casa delle Idee. Ebbene, nel corso del fine settimana, i Marvel Studios avrebbero avuto un incontro proprio con John Krasinski, reduce dalla lavorazione di A Quiet Place 2 (la cui uscita è stata rimandata a settembre dalla Paramount a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus). Omega Underground ipotizza che il tema della chiacchierata potrebbe essere stata o la rumoreggiata serie TV di Young Avengers o il nuovo film dei Fantastici 4.

John Krasinski, lo ricordiamo, era tra gli attori inizialmente in lizza per vestire i panni di Captain America nell’Universo cinematografico Marvel. L’attore ha più volte ammesso di esser felice, nonostante tutto, di come siano andate le cose nella sua carriera visto che quel rifiuto dai Marvel Studios lo ha poi condotto sulla strada della regia con Un posto tranquillo – A Quiet Place.

Questo non gli ha mai negato, però, di stuzzicare l’amico Chris Evans, come raccontato tempo fa:

La gente pensa che tra alcuni di noi ci sia estrema competizione, ma io conosco Chris da secoli. Quando vinse il ruolo pensai: “Oh sì! Guardatelo un po’, scherzate? È Captain America!”. Un paio di settimane fa l’ho incontrato e ci siamo fatti quattro risate. Gli ho detto: “Bello che tu ti sia ritirato dal ruolo che spettava a me”.

