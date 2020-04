Ora cheha confermato di aver accettato la regia di, i fan del regista si staranno già probabilmente chiedendo se potremo ritrovare l’attore feticcio del regista,, anche nella futura pellicola dei

Una domanda più che legittima rafforzata anche da un tweet del diretto interessato che, senza tanti giri di parole, si è già proposto come villain della pellicola.

Ecco, a seguire, il tweet diffuso da Bruce Campbell:

Huh. Surely, there must be SOME character to challenge the good Doctor… https://t.co/1ZTpfoE3te — Bruce Campbell (@GroovyBruce) April 15, 2020

Bruce Campbell, lo ricordiamo, oltre ad aver interpretato Ash Williams nella saga di Evil Dead (nota come La Casa in Italia), è apparso con dei cammei in tutti gli Spider-Man diretti da Sam Raimi. Durante l’edizione 2019 del Comic-Con di San Diego, l’attore aveva anche smentito la “leggenda metropolitana” secondo la quale avrebbe dovuto interpretare Mysterio nel quarto film dell’Uomo Ragno che Raimi non ha mai avuto modo di realizzare perché, nel mentre, la Sony aveva deciso di dare vita a un reboot della saga.

Insomma, visti i precedenti, è altamente probabile che Bruce Campbell potrebbe finire per fare effettivamente capolino, in un modo o nell’altro, nel cinecomic di Sam Raimi.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel di Doctor Strange è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e arriverà al cinema il 5 novembre 2021. Le riprese si terranno in Norvegia e ai Longcross Studios di Londra.

Il film vedrà nuovamente nel cast Benedict Cumberbatch nei panni dell’iconico supereroe ed era stato annunciato come il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio ha lasciato il film per divergenze creative.

Accanto a Benedict Cumberbatch nel cast troveremo Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch. Il film avrà una certa rilevanza perché per la prima volta un progetto Marvel Studios sarà direttamente collegato con una serie Disney +. In questo caso si tratta di WandaVision.

Vi piacerebbe vedere Bruce Campbell nel nuovo Doctor Strange di Sam Raimi? Dite la vostra nello spazio dei commenti!