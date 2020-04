L’acquisto risale al 2011, ma la notizia è trapelata solamente nelle ultime ore:ha ripreso possesso della casa d’infanzia di Tutshill, nella contea di Gloucestershire, in cui ha vissuto dai 9 ai 18 anni.

La vendita, registrata per la somma di circa 400.000 sterline a nome di una società intestata a Neil Murray, marito della Rowling, è avvenuto circa nove anni fa, subito dopo la decisione di mettere in vendita, come riporta il sito della BBC. La scoperta è avvenuta in concomitanza con la diffusione recente della notizia che il Church Cottage è al momento in fase di ristrutturazione.

La Caernarfon Lettings ha infatti ottenuto il consenso da parte del consiglio municipale della Foresta di Dean a procedere con i lavori di ristrutturazione: nel progetto si legge che la Rowling intende preservare l’aspetto caratteristico della casa e rimuovere aggiunte più moderne come elementi in cartongesso, i pavimenti in PVC e le piastrelle in bagno.

La casa, immersa nella foresta di Dean, con un ripostiglio nel sottoscala e una botola potrebbe aver effettivamente plasmato la mente della giovane Joanne e ispirare alcuni dettagli dei libri di Harry Potter. La stessa città di Tutshill ha finito per dare il nome a una squadra di Quidditch gallese di cui si parla nei libri, i Tutshill Tornados.

La proprietà è stata venduta dal produttore della BBC Julian Mercer, che l’aveva acquistata dalla famiglia Rowling nel 1995.