(come moltissimi altri prodotti cinematografici), ha subito dei tagli in fase di montaggio. Alcune scene sono rimaste inevitabilmente fuori dal montaggio finale che tutti abbiamo visto. Tra le scene girate ma che non abbiamo avuto modo di vedere c’è una sequenza che vede Rey che corre in soccorso delle Custodi nel loro villaggio sul pianeta Ahch-To. La ragazza chiede aiuto a Luke perché crede che le custodi siano attaccate da qualcuno, ma l’uomo si rifiuta, e così Rey corre in loro soccorso per poi scoprire che in realtà le creature stanno solamente facendo una festa.

Ebbene grazie a un tweet un utente ha chiesto allo stesso regista Rian Johnson perché quella particolare scena non è finita nel montaggio finale. Il regista ha risposto che la scena è stata tagliata per lo più per “motivi di ritmo” e “perché ritenuta un po’ ripetitiva”.

Qua sotto trovate la scena e la risposta al tweet del regista:

Mostly pace, and something about it always felt a little repetitive, coming at a point in the movie where we want to hit the gas and start escalating towards the finale. I love the scene, it was a tough (but ultimately good) cut. — Rian Johnson (@rianjohnson) April 15, 2020

