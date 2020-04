Sul monte Olimpo, dimora delle divinità dell’antica Grecia, Zeus celebra con grande sfarzo la nascita del figlio Ercole. Come dono, gli offre un cavallo alato di nome Pegaso. Tutti sono in festa tranne uno, Ade, signore dell’ Oltretomba, che ha in mente un piano per rovesciare Zeus e prendere possesso del Monte Olimpo. Tornato nel regno dei morti, Ade affida a Pena e Panico, i suoi due scagnozzi capaci di cambiare forma a piacimento, il compito di rapire il piccolo Ercole e dargli una pozione che lo privi dell’immortalità. La missione riesce a metà. Ercole, raccolto da una coppia, cresce, scopre chi è il suo vero padre e da lui viene incitato a convincere i mortali del suo eroismo, per poter fare ritorno nell’Olimpo. Aiutato da Fil, famoso allenatore di eroi in cerca di rivincita, Ercole lavora duramente e poi arriva a Tebe, sfortunata metropoli alla ricerca di un eroe che la salvi. Qui arrivano grandi successi, Ercole diventa personaggio pubblico e fenomeno di mercato ma ancora non basta a garantirgli il ritorno all’Olimpo. Nel frattempo si è innamorato della bella Meg e Ade, che ha intuito questo punto debole, lo ricatta, costringendolo a rinunciare alla propria forza per 24 ore e dicendogli che Meg fa parte del suo piano anti Zeus. Ercole si sente debole e tradito ma, mentre i malvagi Titani cominciano a cantare vittoria, ritrova la fiducia in se stesso, vince il nemico e fa ritorno nell’Olimpo. Qui confessa al padre Zeus di avere capito che la grandezza di un eroe non si misura dalla sua forza ma dalla forza del cuore.