Dopola Sony avrebbe voluto realizzare un film sui Sinistri Sei, ma i piani sono stati scartati dopo i risultati al di sotto delle aspettative del cinecomic cone Dane DeHaan e dopo l’accordo con i Marvel Studios per accogliere Spider-Man nell’UCM.

Collider ha chiesto un parere proprio all’interprete di Harry Osborn, che in effetti ha detto di non aver mai appreso i dettagli del progetto, ma ha comunque confermato che era nei piani:

Credo sia piuttosto ovvio che volessero spianare la strada a qualcosa come i Sinistri Sei e di certo ci sono state discussioni prima che ci fosse l’accordo con la Disney e la Marvel. Non so dirti i dettagli, so solo che avrebbe riguardato i Sinistri Sei. E insomma, almeno Goblin, se non proprio Harry Osborn, sarebbe stato coinvolto.