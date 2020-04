Gli sceneggiatori dihanno rivelato, nel corso di una chiacchierata recente con IGN , che un noto personaggio stava per avere un bel cammeo nella pellicola di Gareth Edwards prima che la produzione si rendesse conto che la cosa sarebbe stata incoerente con quanto raccontato nella saga.

Parliamo di Wedge Antilles, formidabile pilota di X-wing che diventa generale dell’Alleanza Ribelle.

Il personaggio interpretato da Denis Lawson ha fatto il suo debutto in Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza ed è comparso anche negli altri due capitoli. È inoltre presente nella serie animata Star Wars Rebels e in altri romanzi ambientati dopo gli eventi del Ritorno dello Jedi.

Prima di tornare in Star Wars: L’ascesa di Skywalker il pilota avrebbe dovuto fare un’apparizione durante la battaglia di Scarif di Rogue One, ma poi la cosa avrebbe creato una frattura con quanto mostrato in Episodio IV visto che il personaggio appare sorpreso di scoprire per la prima volta le dimensioni della Morte Nera.

Ecco la clip “incriminata”:

Rogue One: A Star Wars Story è uscito il 16 dicembre 2016 negli Stati Uniti, il 15 in Italia.

