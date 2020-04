Secondo quanto riportato da Variety la registadirigerà per Netflix un adattamento di, progetto tratto dal primo volume della serie di romanzi scritti da Kiera Cass.

Pubblicato nel 2012 il romanzo si ambienta in un futuro dispotico in cui 35 ragazze vengono selezionate per trasferirsi in un palazzo reale e per competere tra loro per conquistare il cuore di un principe. America Singer appartiene alla classe inferiore della società, e viene scelta come una delle pretendenti del Principe Maxon. Tuttavia è divisa tra la vita e l’amore che si è lasciata alle spalle. Con il tempo svilupperà dei forti sentimenti per il principe.

The Selection è il primo di una serie di cinque romanzi. In tutto il mondo ha venduto oltre 11 milioni di copie.

Denise Di Novi (il franchise di Divergent) e Pouya Shahbazian produrranno il progetto. Mentre Margaret French figurerà come produttore esecutivo.

Tra i lavori di Haifaa Al-Mansour troviamo Mary Shelley – Un amore immortale (2017), The Perfect Candidate (2019) e Dacci un Taglio, lungometraggio diretto per Netflix.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto targato Netflix? Diteci la vostra nei commenti!