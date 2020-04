, cinecomic diretto dae basato sulla miniserie fumettistica di Mark Millar e John Romita, ha debuttato nelle sale nel 2010, praticamente un decennio fa. Il regista Vaughn ha parlato recentemente del progetto con l’ Hollywood Reporter rivelando qualche curiosità. Ad esempio il regista ha svelato che inizialmente aveva pensato di proporre il ruolo di Big Daddy nientemeno che a. Tuttavia l’attore venne ingaggiato prima da Quentin Tarantino per Bastardi Senza Gloria, e Vaughn dovette puntare su Nicolas Cage per il ruolo appena citato.

Pitt però, ricordiamo, ha comunque partecipato al progetto dal dietro le quinte nelle vesti di produttore (Vaughn e Pitt avevano già collaborato insieme per Snatch – Lo Strappo di Guy Ritchie ).

Ecco la sinossi del primo adattamento di Kick Ass:

Dave Lizewski è un normale studente di liceo (con un’attrazione sessuale verso la sua insegnante di inglese e la imbarazzante abitudine di masturbarsi davanti alle più strambe foto del web) senza alcuna particolare caratteristica, eccezion fatta per una grande passione per i fumetti di supereroi. Trovandosi un giorno in fumetteria coi suoi due più fidati amici si pone la domanda: “come mai, nonostante la vita di tutti i giorni non sia così eccitante, nessuno ha mai provato a diventare un supereroe?”. Decide allora di trovare da solo la risposta cercando di diventarne uno a tutti gli effetti