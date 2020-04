ha risposto su Instagram ad alcune domande relative al suocome ad esempio l’anno di ambientazione della storia. Il regista ha confermato che la storia sarà ambientata “nell’anno di uscita”, quindi nel

Ha poi svelato che le prime sequenze saranno mostrate “probabilmente” entro la fine dell’anno e che nei suoi piani c’era l’intenzione di partecipare al Comic-Con di San Diego di quest’anno, che come sappiamo è stato annullato.

Il regista aveva già parlato della promozione della pellicola, spiegando che ha subito variazioni dopo l’emergenza Coronavirus:

Come potete immaginare, sebbene il montaggio stia procedendo in maniera fluida durante la quarantena (ci sto lavorando proprio in questo momento), ci sono un mucchio di altri fattori rallentati – come quelli relativi alla diffusione di immagini, trailer e così via.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati in The Suicide Squad saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.

Quanto attendete The Suicide Squad di James Gunn? Ditecelo nei commenti!

Fonte