Nel corso di un’intervista con Miranda July per Interview Magazine ha confessato di aver avuto un’idea decisamente folle per il 25° film di James Bond, poi diventato

Come raccontato dal regista:

Miranda, lo giuro, avevo pensato alla possibilità che questo film fosse ambientato nel covo del cattivo dell’ultimo film. C’è una scena [in Spectre] in cui vediamo un ago che penetra nella testa di Bond, che dovrebbe fargli dimenticare tutto e poi lui riesce miracolosamente a scappare con un orologio-bomba. Poi lui e Léa fanno saltare tutto in aria e vincono. Così pensai: “E se tutto quello che succede fino alla fine del secondo atto fosse nella sua testa?”.

Alla fine, per No Time to Die la produzione ha scelto di prendere una direzione completamente diversa.

No Time to Die sarà distribuito dalla MGM con Annapurna negli USA e dalla Universal nel resto del mondo a partire da novembre 2020.

Tra i luoghi scelti per le riprese la Giamaica, la Norvegia, l’Italia e Londra.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate? Come sempre, potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!