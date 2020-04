Con un post pubblicato su Facebook,ha segnalato di aver condiviso su Spotify la versione integrale dell’Awesome Mix di Meredith Quill, la madre di Peter Quill interpretata da Laura Haddock nell’Universo Cinematografico della Marvel.

Potete raggiungere la compilation tramite il messaggio diffuso via social da James Gunn che riproponiamo direttamente qua sotto:

Non è la prima volta che James Gunn ci fa dei regali su Spotify.

Un paio di anni fa era toccato all’Awesome Mix Vol. 0 che comprendeva i brani che il regista ascoltava sul set durante la lavorazione del primo film dedicato a Star-Lord and co.

A gennaio è stata la volta dei 50 brani Glam Metal che, durante le feste di Natale, il regista aveva avuto modo di selezionare proponendoceli, sempre su Facebook, con il mesaggio che trovate qua sotto:

Durante il break festivo, sono diventato ossessionato dal voler creare la Hair Metal Playlist definitiva (il termine hair metal è derisorio, Glam Metal o Pop Metal sono decisamente più appropriati – anche se è comunque così che spesso definisco ancora il genere parlando con gli amici). A prescindere da come lo chiamiate, spesso ha poco, se non addirittura zero, metal e può avere più in cose in comune con i Beatles o Britney Spears che con i Megadeth o gli Slayer.

Era il genere musicale pop predominante quando ero adolescente e io, anche se alcune delle band che ho amato oggi rientrano nella categoria (Hanoi Rocks, Guns N Roses e l’era Pop Metal di Alice Cooper), ero solito prendere in giro queste band mentre dedicavo tutta la mia attenzione al punk rock, alla new wave, al classic glam di Bowie e dei T-Rex. Ma questo non significa che, di nascosto, non alzassi il volume quando “Here I Go Again” dei Whitesnake passava alla radio. Per cui ecco a voi la mia Ultimate Awesome Hair, Glam, and Pop Metal Mix che include un sacco di gemme poco conosciute. Molte potrebbero essere etichettate come “tesori proibiti”, ma, per quando mi riguarda, se mi vedete sfrecciare attraverso la 405 con la radio che suona a palla Pretty Boy Floyd, sappiate che non me ne vergognerò affatto. Invecchiando ho imparato ad appropriarmi di ciò che amo.

Divertitevi amici.