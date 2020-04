Dopo una breve pausa dai contenuti a tema DC,è tornato su Vero per condividere con il suo pubblico una chicca relativa a L’Uomo d’Acciaio , ovvero i primi disegni da lui realizzati per il suo Superman.

Come potete vedere, il simbolo di speranza all’inizio si trovava anche sul mantello del figlio di Krypton:

Dopo L’Uomo d’Acciaio, Snyder ha diretto Batman V Superman e poi anche Justice League, prima che il progetto gli venisse strappato di mano a causa di problemi personali. Dopo quell’ultima esperienza il regista ha abbandonato l’Universo DC pur lottando per diffondere la sua Snyder Cut.

Michael Shannon – che ha interpretato il generale Zod – ha di recente parlato di Snyder e del suo “addio” all’Universo DC difendendo la professionalità del regista:

Adoro lavorare con Zack Snyder e credo sia molto triste che abbia dovuto affrontare molte difficoltà ultimamente. Non ho idea di che cosa sia successo con tutta la questione DC, ma credo sia un peccato. Voglio dire, ho sempre trovato le sue idee per l’Uomo d’Acciaio incredibili. Non so cosa sia andato storto, ma è un peccato.