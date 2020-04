The Batman: un nuovo indizio sul fatto che il film si ispiri a Il Lungo Halloween

Con le riprese diinterrotte a causa del Coronavirus, la Warner Bros ieri sera ha inevitabilmente annunciato il rinvio della data d’uscita del film di Matt Reeves da giugno 2021 a ottobre 2021.

Dopo l’annuncio, lo sceneggiatore Matt Tomlin (che ha scritto il film insieme a Reeves) ha commentato la notizia così:

Ottobre. Adatto al tono.

Il riferimento sembra chiaro: da mesi si vocifera che il principale riferimento della pellicola sia Il Lungo Halloween. Il primo ad accennare alla cosa era stato Kevin Smith, con un nuovo indizio arrivato dall’attore Jeffrey Wright che aveva condiviso sui social la copertina del fumetto. L’affermazione di Tomlin sembra corroborare questa tesi.

Scritta da Jeph Loeb (grande fumettista e attuale vicepresidente esecutivo di Marvel Television) e disegnata da Tim Sale, la saga de Il Lungo Halloween è stata pubblicata in tredici numeri tra il 1996 e il 1997 ed è ambientata durante il primo anno di attività di Batman (cosa che coinciderebbe con il desiderio di Reeves di raccontare questa fase della vita del Cavaliere Oscuro, con un Batman più detective che eroe d’azione). Nella storia si raccontano le indagini sul misterioso assassino Festa ma anche la nascita di Due Facce.

Tempo fa, Reeves aveva spiegato che il suo film sarà “molto incentrato sul punto di vista di Batman, una storia noir che poggia proprio sulle sue spalle […] e racconterà, come nei fumetti, le gesta del più grande detective del mondo.” Ovviamente non è detto che si tratti di un adattamento pedissequo: generalmente i film prendono solo spunto dal materiale fumettistico ma raccontano storie originali.

Insomma, in questo caso l’uscita a ottobre “calzerebbe a pennello”, inoltre va ricordato che l’anno scorso Joker è uscito proprio a ottobre ed è arrivato a incassare oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo.

The Batman uscirà, salvo slittamenti dovuti all’interruzione delle riprese, il 21 giugno 2021.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Quanto attendete The Batman?