Dopo il rinvio della data d’uscita, la Warner Bros ha cambiato strategia e ha deciso cheuscirà direttamente in digital il 15 maggio negli Stati Uniti e in Canada. Il film d’animazione seguirà lo stesso percorso segnato daa Pasqua, e sarà disponibile a noleggio sulle varie piattaforme on demand.

Secondo Deadline, Scoob! è stato anticipato sia perché è già pronto, sia perché un prodotto per famiglie dovrebbe essere più semplice da proporre direttamente in digitale (secondo le stime, Trolls: World Tour ha raccolto circa 40/50 milioni di dollari nel primo weekend on demand). Non a caso, anche Artemis Fowl arriverà direttamente su Disney+.

“Non vediamo l’ora di proporre nuovamente i nostri film nei cinema, ma intanto stiamo attraversando un’epoca inedita e senza precedenti che necessita di idee creative e adattabilità nel modo in cui distribuiamo i nostri contenuti,” ha affermato ufficialmente Ann Sarnoff, CEO della Warner Bros. “Sappiamo che i fan non vedono l’ora di vedere Scoob!, e siamo felici di poter consegnare loro questo film alle famiglie mentre sono insieme a casa”.

Scoob! è stato realizzato dallo studio d’animazione ReelFX, che secondo Deadline al momento impiega 500 dipendenti in smart working. Il regista Tony Cervone ha spiegato che quando l’emergenza Coronavirus ha iniziato a emergere, Scoob! era quasi finito e si trovava nella fase del missaggio. A quel punto il montaggio si è spostato a casa, così come la color correction e il sound design: L’aspetto più complicato è essere sincronizzati con la strumentazione, dovevamo avere tutti lo stesso tipo di casse stereo, poi serviva banda sufficientemente larga per lavorare alla qualità giusta. Il doppiaggio aggiuntivo è stato gestito telefonicamente, cosa che non è affatto rara anche in periodi non di emergenza: Per fortuna i team d’animazione lavorano abbastanza facilmente in remoto. Siamo abituati a lavorare da casa, o in remoto, affrontando sfide di questo tipo. Questo film mi ha consumato per gli ultimi cinque anni e sono davvero felice del risultato. Questo team è davvero riuscito a spiccare e ha fatto un lavoro straordinario.

A seguire la sinossi:

La prima avventura d’animazione di Scooby-Doo per il grande schermo, è il racconto inedito delle origini di Scooby-Doo e del più grande mistero nella carriera della Mystery Inc. Il film ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati e, in seguito, uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa “can-apocalisse globale”, i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare. Della versione originale fanno parte del cast di doppiatori Kiersey Clemons (“Cattivi vicini 2”; la serie TV “Angie Tribeca”) nei panni di Dee Dee; Zac Efron (“The Greatest Showman”; la saga “Cattivi vicini”) in quelli di Fred; Will Forte (“La rivincita delle sfigate”; la serie TV “The Last Man on Earth”) è la voce del migliore amico di Scooby-Doo, Shaggy; Jason Isaacs (i film di “Harry Potter”; “The OA” in TV) è la voce del famigerato Dick Dastardly; Ken Jeong (“Crazy & Rich”; la trilogia di “Una notte da leoni”) nel ruolo di Dynomutt; Tracy Morgan (“What Men Want”; “30 Rock” in TV) nel ruolo di Captain Caveman; Gina Rodriguez (“Deepwater: Inferno sull’Oceano”; la serie TV “Jane the Virgin”) è la voce di Velma; Amanda Seyfried (i film “Mamma Mia!”; “Ted 2”) è Daphne; l’attore due volte candidato all’Oscar Mark Wahlberg (“The fighter”; “The Departed – Il bene e il male”) è Blue Falcon, mentre Frank Welker (il franchise di “Transformers”) presta la voce a Scooby-Doo.

Il film è diretto da Tony Cervone, candidato all’Annie Award per il film “Space Jam”, e due volte candidato agli Emmy per il suo lavoro su “Duck Dodgers”.