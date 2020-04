Ancora non è chiaro quando ripartiranno le produzioni cinematografiche e televisive negli Stati Uniti, ma in uno speciale pubblicato da Variety viene riportato che nel caso dila Paramount potrebbe decidere di cancellare completamente le riprese del film previste in Italia. Questo perché la speranza die del team è quella di tornare sul set a giugno, ma è difficile che si possa tornare a compiere viaggi internazionali prima di diversi mesi. È altrettanto improbabile che qualsiasi produzione possa ripartire finché non vi sarà un modo per essere certi che i set siano liberi dal Coronavirus, quindi al momento è ancora tutto in dubbio.

Secondo il sito, i filmmaker potrebbero decidere di spostare all’autunno le riprese in esterni a Venezia e a Roma, ma se ora di allora non fosse ancora sicuro viaggiare è possibile che cambino completamente i piani per il film. Vi ricordiamo che dopo lo stop alle riprese a Venezia, la produzione aveva iniziato a ricostruire i set di Venezia in teatro di posa a Londra, salvo poi interrompere definitivamente la lavorazione del film.

Al momento Steven Soderbergh sta guidando una task force della Director’s Guild per determinare quando le produzioni potrebbero ripartire e quali nuovi standard andranno rispettati per mantenere i set al sicuro, incluso l’obbligo di misurazione della temperatura prima di entrare sul set, l’utilizzo di test sierologici e l’obbligo dell’utilizzo di mascherine e di autoisolamento negli alberghi.

In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo, oltre a Tom Cruise, anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Vanessa Kirbye Shea Whigham. Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-poduzione e della distribuzione.

Il settimo episodio, teoricamente, arriverà nelle sale americane il 23 luglio 2021, mentre l’ottavo arriverà il 5 agosto 2022.

