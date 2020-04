è pronto a fare il salto dalle tavole del manga (o dal piccolo schermo dell’anime) sul grande schermo.

È Variety a segnalare che la Sony è intenzionata a produrre il live action di One Punch Man che verrà scritto da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, già autori per lo studio del primo Venom e dei due nuovi Jumanji.

Lo studio di Culver City lavorerà insieme ad Avi Arad e Ari Arad della Arad Productions.

Le intenzioni della major sono, chiaramente, di dare il via a un franchise.

Come racconta Wikipedia:

One-Punch Man (ワンパンマン Wanpanman?) è un manga realizzato da One e pubblicato sul suo blog a partire dal 3 luglio 2009.

La serie è diventata famosa in brevissimo tempo, con oltre 10 milioni di visite raggiunte e una media di circa 20.000 visite al giorno. Successivamente One è stato contattato dal disegnatore Yūsuke Murata sulla sua pagina Twitter, proponendo una collaborazione in cui Murata avrebbe ridisegnato le tavole già pronte[3]. A partire dal 14 giugno 2012 la serie è stata serializzata sulla rivista online Weekly Young Jump con cadenza quindicinale e con i capitoli raccolti in tankōbon dal 4 dicembre 2012[4].

All’estero, Viz Media pubblica il manga ogni due settimane sulla rivista online Shonen Jump Alpha dal 14 gennaio 2013[5]. In Italia il manga è stato annunciato dalla Panini Comics per Planet Manga al Lucca Comics & Games 2015[6].

Dopo tre anni di allenamento, un ragazzo venticinquenne di nome Saitama ha raggiunto il suo obiettivo: diventare un eroe talmente forte da sconfiggere chiunque con un solo colpo. Tuttavia, essere diventato così potente ha reso talmente facile il compito di eroe a Saitama da rendere quest’ultimo perennemente annoiato e portarlo alla depressione. In seguito, con la conoscenza del cyborg Genos (che diventerà suo allievo), entrerà a far parte di un’organizzazione, nota come Associazione Eroi, che riunisce gli eroi della Terra con lo scopo di combattere criminali, mostri e disastri vari. Il nuovo obiettivo di Saitama diventa quello di scalare le classifiche dell’Associazione Eroi e diventare uno degli eroi più popolari, cosa non troppo semplice poiché il ragazzo viene inizialmente collocato nella classe più bassa, la Classe C, ma cerca sempre di arrivare in quella più alta, la Classe S.