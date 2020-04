In Solo: A Star Wars Story avremmo dovuto vedere unpiuttosto diverso da quello comparso nel montaggio finale stando a, la voce del personaggio, che ne ha discusso con SW Holocron . I cambiamenti, come spiegato dall’attore, sono avvenuti nel corso della corposissima sessione di riprese aggiuntive passata dalle mani di Phil Lord e Chris Miller a quelle di

Il personaggio, ricordiamo, era stato interpretato sul set da Ray Park e doppiato da Peter Serafinowicz in Star Wars: La minaccia fantasma e da Witwer in The Clone Wars e Rebel oltre a Solo.

Come raccontato da quest’ultimo:

Una volta che sono stato ingaggiato è stato necessario agire. È stato necessario tornare sul set perché persone come me e (il creatore di Rebels e Clone Wars) Dave Filoni avevano fatto presente che alcuni dettagli non erano coerenti. Non intendo dire che non sapessero quello che facevano perché stavano lavorando alla velocità della luce, ma alla fine hanno fatto la scelta giusta coinvolgendo persone esperte come Dave Filoni e, scusate se mi permetto di dirlo, me visto che sono praticamente diventato un esperto dopo averlo interpretato nell’ultimo decennio, se capite cosa intendo. Sono stati tutti molto aperti ad accogliere i nostri suggerimenti visto che hanno acconsentito a rigirare tutto.

Ha poi aggiunto:

Non intendo dire che quello che aveva fatto Serafinowicz era brutto, ma non assomigliava né al personaggio di La minaccia fantasma né al personaggio di Clone Wars. Era qualcosa di completamente diverso. Avevano bisogno che la gente riconoscesse la voce, tutto qua.

Witwer non si è sbilanciato troppo, ma ha ammesso che nella sceneggiatura originale “c’erano molti grugniti“.

