Tom Holland è stato ospite di Jimmy Kimmel alcune ore fa e nel corso della chiacchierata ha aggiornato sullo stato di, dimostrandosi incerto sulla possibilità di iniziare le riprese questa estate come inizialmente previsto.

“Non ne sono troppo sicuro” ha ammesso. “Ero a Berlino per girare un film chiamato Uncharted con Mark Wahlberg, eravamo pronti a partire, siamo andati sul set per il primo giorno di riprese, poi hanno chiuso tutto e siamo stati mandati a casa. Al momento perciò non è chiaro se gireremo prima quel film o prima Spider-Man, ma li gireremo entrambi, sono due progetti molto forti e con delle sceneggiature fantastiche“.

Va detto che la Sony ha rinviato Venom 2 a giugno 2021, perciò con tutta probabilità la data d’uscita del sequel di Spider-Man: Far From Home subirà modifiche.

L’attore ha poi raccontato un simpatico aneddoto relativo a Ryan Reynolds:

Lo scorso fine settimana mi ero promesso di non bere alcol per una settimana. Poi lunedì mattina mi è arrivata una cassa di gin da parte di Ryan Reynolds. “Non berrò per una settimana intera, non toccherò alcol” e poi ho sentito il campanello e c’era una cassa di gin da parte del mitico Ryan. Sulla scatola c’era scritto: “Ecco un po’ di amichevole spider-gin di quartiere, con affetto, Ryan”.

Vi terremo aggiornati, naturalmente, su tutte le novità relative allo Spider-Man 3 con Tom Holland.