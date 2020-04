Dopo il successo di Bohemian Rhapsody lo sceneggiatore e produttoresi mette al lavoro su un nuovo biopic di un musicista, quello di Whitney Houston.

The Whitney Houston Estate, primary Wave e il produttore Clive Davis stanno infatti unendo le forze per realizzare I Wanna Dance With Somebody, un film dedicato alla grande popstar con Stella Meghie (The Photograph) alla regia.

Oltre a Bohemian Rhapsody, McCarten ha scritto anche La teoria del tutto e L’ora più buia: questi tre film hanno vinto, per tre anni di seguito, l’Oscar al migliore attore protagonista.

Il nuovo film verrà prodotto da Pat Houston per conto della Houston Estate, Clive Davis e Larry Mestel per la Primary Wave Music, Denis O’Sullivan e McCarten per la Muse of Fire Productions. Grazie al coinvolgimento della fondazione degli eredi della cantante, sarà possibile includere numerosi successi di Whitney Houston nella colonna sonora della pellicola.

Deadline riporta le parole dei produttori, che spiegano che il film si concentrerà sugli anni di gloria della popstar, ma non ignorerà la sua triste fine avvenuta nel 2012: “Sarà una gioiosa, emozionante e commovente celebrazione della vita e della musica della più grande cantante R&B della storia, seguendo il suo viaggio dall’oscurità al successo. Saremo molto franchi sul prezzo che ha dovuto pagare per questa fama, il film sarà una saga ricca e complessa sulla ricerca del matrimonio perfetto tra canzone, pubblico e cantante, e allo stesso tempo racconterà la fiaba commovente su una ragazza semplice del New Jersey che cerca il modo di tornare a casa”.

Davis, che scoprì la Houston nel 1983 quando aveva solo 19 anni, spiega che “la sua storia non è stata ancora raccontata per intero. Sono davvero felice che Anthony McCarten abbia accettato di scrivere una sceneggiatura senza preclusioni, musicalmente ricca che finalmente riveli Whitney per intero: il suo genio vocale ha avuto un profondo impatto sul mondo, mentre lei combatteva con coraggio i suoi demoni”.

“Siamo profondamente fortunati ad aver ricevuto il sostegno e l’input di così tante persone importanti nella vita di Whitney, persone che la conoscevano bene e che erano lì all’epoca,” aggiunge McCarten. “Sto lavorando fianco a fianco con ciascuno di loro, per raccontare in maniera autentica la straordinaria storia di un talento senza pari che ci è stato portato via troppo presto. Ricreare per il grande schermo quelle interpretazioni indimenticabili, quelle canzoni così amate e quel viaggio incredibile sarà una responsabilità enorme, ma anche un viaggio fantastico per me e per tutto il team.”

La vera domanda ora è: chi interpreterà Whitney Houston nel film?

Ricordiamo che Whitney Houston è la cantante più premiata di tutti i tempi e ha venduto oltre 200 milioni di dischi in tutto il mondo.