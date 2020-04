Eccoci a parlare della nuova puntata della serie “Tom Hardy posta foto che poi cancella”.

La star inglese, in passato, aveva già “spoilerato” il coinvolgimento di Andy Serkis alla regia del secondo Venom senza limitarsi, peraltro, a ciò. Forse ricorderete che, nel mese di ottobre 2019, aveva pubblicato su Instagram una foto in cui indossava il costume di Spider-Man. Uno scatto poi rimosso ma che, in una manciata di ore, era stato comunque visto (e salvato) da mezzo mondo dando il via alla più ovvia delle speculazioni: nel secondo capitolo della saga di Venom vedremo anche l’Uomo Ragno?

Nelle ore scorse, Tom Hardy l’ha rifatto. In una storia diffusa dall’attore, che è stata salvata e proposta su Twitter da un membro dello staff di CB.com, vediamo l’antieroe della Marvel alle prese, a modo suo, con l’alter ego mascherato di Peter Parker.

Vi ricordiamo che un paio di giorni fa è stato reso noto il titolo ufficiale della pellicola scelto dalla Sony: Venom: Let There Be Carnage.

Vi ricordiamo che a causa dell’emergenza sanitaria data dal nuovo Coronavirus l’uscita del cinecomic nelle sale americane è stata infatti spostata dal 2 ottobre 2020 al 25 giugno 2021.

Nel cast ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, che dovrebbe interpretare Shriek.

Le riprese di Venom 2 sono già partite diverse settimane fa a Londra e si sono poi spostate a San Francisco; l’uscita per la regia di Any Serkis è fissata al 25 giugno 2021. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

Cosa ne pensate di quanto diffuso via social da Tom Hardy? Ditecelo nei commenti!