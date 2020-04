Prima doveva arrivare a ottobre 2018, poi a febbraio 2019 e poi è finito nel dimenticatoio:, il film su Gatta Nera e Silver Sable di Gina Prince-Bythewood, non ha avuto una storia facile.

“Potrei scriverci un libro” ha commentato la regista in un’intervista con l’Hollywood Reporter. “Adoro davvero quel progetto e spero che si faccia in qualche modo. Viene continuamente rivisto“.

Ha poi aggiunto, lasciando intendere che potrebbe alla fine arrivare in streaming:

Prima doveva essere un film su loro due, poi si è deciso di separarle, e adesso si sta pensando di magari farne una serie limitata per Disney+. Ma avrei preferito di più un film con loro due, perciò la mia speranza è che un giorno si faccia comunque.

Resta da capire come possano dei personaggi di proprietà della Sony finire in una serie limitata per Disney+, ma su tutti gli sviluppi vi terremo aggiornati.

Gina Prince-Bythewood è stata la regista di pellicole come La vita segreta delle api e Beyond the Lights: Trova la tua voce, e di recente ha diretto The Old Guard con Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Harry Melling, Matthias Schoenaerts, Natacha Karam e Anamaria Marinca.

Vi piacerebbe vedere un film dedicato a Gatta Nera e Silver Sable?