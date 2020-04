Che la situazione pernon fosse delle più rosee era abbastanza evidente fin da quando la produzione ha dovuto abbandonare in fretta e furia l’Italia a causa dell’esplodere dell’emergenza nuovo Coronavirus.

In quei giorni la Paramount pensava, ingenuamente, che la lavorazione sarebbe potuta proseguire in Inghilterra e in teatro di posa, ma poi, dopo qualche tempo, la macchina produttiva hollywoodiana si è sostanzialmente fermata, per lo meno per quel che concerne le fasi relative alle riprese delle varie pellicole e serie tv.

È notizia recente che la major potrebbe decidere di cancellare completamente le riprese di Mission: Impossible 7 previste in Italia. Questo perché la speranza di Tom Cruise e del team è quella di tornare sul set a giugno, ma è difficile che si possa tornare a compiere viaggi internazionali prima di diversi mesi. È altrettanto improbabile che qualsiasi produzione possa ripartire finché non vi sarà un modo per essere certi che i set siano liberi dal Coronavirus, quindi al momento è ancora tutto in dubbio.

Lo studio ha ora annunciato, in via ufficiale, che le date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8 sono ufficialmente slitatte. Il settimo capitolo, previsto per il 23 luglio del 2021, debutterà quattro mesi dopo, il 19 novembre del 2021. L’ottavo passa dal 5 agosto del 2022 al 4 novembre del 2022.

Chiaramente, le modifiche nell’agenda delle release targate Paramount sono andate a toccare anche il thriller post-apocalittito The Tomorrow World con Chris Pratt (23 luglio del 2021), il cartoon di Paw Patrol (20 agosto del 2021) e Dungeons & Dragons, ora in programma per il 27 maggio del 2022.

In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo, oltre a Tom Cruise, anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Vanessa Kirbye Shea Whigham. Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-poduzione e della distribuzione.

Il settimo episodio, teoricamente, arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022.

