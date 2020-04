sono legati da un rapporto “complicato”.

Con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker la Lucasfilm ha tentato di “sistemare” (alcuni direbbero “retconizzare”) gli eventi de Gli Ultimi Jedi. Ricorderete che i vari impegni stampa di JJ Abrams and co che hanno accompagnato l’uscita della pellicola sono finiti per diventare molto spesso delle occasioni per parlare di come la pellicola si sarebbe relazionata all’Episodio 8. Nonostante gli attestati di stima reciproca fra Abrams e Johnson, una volta arrivato in sala, Star Wars 9 ha esposto il fianco a svariate critiche per la relazione “conflittuale” intrattenuta con la storia che l’aveva preceduto finendo per spaccare il fandom in maniera anche più marcata di The Last Jedi e diventando il lungometraggio meno profittevole dei nuovi film della saga, a eccezione di Solo: A Star Wars Story.

Durante la promozione di L’Ascesa di Skywalker, John Boyega ha parlato più volte di come, nel complesso, abbia amato l’esperienza lavorativa de Gli Ultimi Jedi, specificando però di non aver apprezzato la divisione del gruppo di protagonisti del primo film operata da Rian Johnson e la scarsa importanza data alla storia di Finn e Rose.

Penso che Il Risveglio della Forza fosse l’inizio di qualcosa di decisamente solido e compatto. In tutta onestà, Gli Ultimi Jedi invece mi è sembrato più incerto. Non sono stato d’accordo con molte delle scelte che sono state fatte in quel film, ed è una cosa di cui ho parlato a lungo con Mark Hamill, ne abbiamo discusso insieme. Per noi del cast, poi, è stato un film difficile perché eravamo tutti separati.

Qualche giorno fa, su Twitter, l’attore è tornato a “criticare” in maniera velata, per così dire, la pellicola uscita a dicembre 2017 rispondendo a una follower che gli chiedeva chiarimento sulla battuta “Fatti sotto Testa cromata” detta da Finn durante il combattimento con Captain Phasma, se si trattava di un qualcosa d’improvvisato.

John Boyega ha specificato di no, accompagnando la risposta con delle emoticon abbastanza eloquenti:

Nope. 🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢 — John Boyega (@JohnBoyega) April 20, 2020

