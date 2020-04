Nel corso di un’intervista con Men’s Health ha preannunciato che lui e suo fratello Chris hanno in programma di girare un film insieme quest’anno.

Come raccontato dall’attore al giornale:

Mio fratello Chris è un grande esempio per me. Ho lavorato con molte persone in ottime posizioni negli ultimi 11 anni, e Chris ha un’etica professionale più forte di molti di questi. È così determinato. Sono grato di averlo al mio fianco e di poter sfruttare i suoi consigli e la sua conoscenza. Lo sento continuamente per parlare di sceneggiature e avere il suo parere. “Questo dovrei farlo? E quello?”. Abbiamo in programma di girare un film insieme quest’anno, una sorta di grossa commedia d’azione.

Per il momento non sono noti i dettagli su quale progetto si tratti, ma resta da capire quando e se si potrà tornare sui set alla luce dell’emergenza Coronavirus.

Liam Hemsworth, ricordiamo, era inizialmente in lizza per il ruolo di Thor nell’Universo cinematografico Marvel. Fece addirittura uno screen test, ma poi il ruolo toccò a suo fratello Chris. Un altro Hemsworth – Luke – ha invece fatto un’apparizione in Thor: Ragnarok nei panni del finto Thor per la scena del teatrino.

Che ne direste di un film con Liam e Chris Hemsworth?