Stando all’ Hollywood Reporter sarà la protagonista di un nuovo thriller di fantascienza intitolatoin compagnia di Aaron Paul, Beulah Koale, Martha Kelly e Jesse Eisenberg.

Il film sarà diretto da Riley Stearns, regista di L’arte della difesa personale, che spera di cominciare le riprese in estate, anche se chiaramente non è possibile sapere quando sarà sicuro tornare sui set cinematografici vista l’emergenza sanitaria.

La storia segua una malata terminale (Gillan) che decide di farsi clonare per non far soffrire i suoi amici e la sua famiglia. Grazie a un miracolo la donna riesce a guarire e così decide di far disattivare il clone. La sua richiesta tuttavia viene rifiutata e il tribunale stabilisce che le due dovranno duellare per decidere chi dovrà vivere e chi morire.

La XYZ si occuperà delle vendite mondiali e presenterà il progetto al mercato virtuale di Cannes.

Di recente abbiamo visto Gillan nei panni di Ruby in Jumanji – The Next Level e in quelli di Mercedes in Il richiamo della foresta. L’anno prossimo toccherà a Gunpowder Milkshake e poi a Guardiani della Galassia Vol. 3.

