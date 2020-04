Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’adesione di Netflix all’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali.

Trovate il testo integrale a seguire.

Roma, 29 aprile 2020

Netflix aderisce ad ANICA

Netflix ha presentato la sua richiesta di iscrizione all’ANICA: è il passo naturale nell’ambito del costante dialogo che si è svolto negli ultimi mesi, a partire dall’incontro a Roma lo scorso anno tra il fondatore della piattaforma streaming Reed Hastings e il Presidente dell’Associazione Francesco Rutelli.

I rappresentanti di Netflix parteciperanno dunque a partire da oggi all’attività dell’ANICA, al Consiglio Cinema, Audiovisivo e Digitale e ai suoi Comitati impegnati in questa fase di grande trasformazione dell’ecosistema Cine-audiovisivo.

Particolare impegno sarà dedicato alla condivisione di proposte per migliorare ulteriormente la regolamentazione in Italia, nell’interesse di creatività, produzioni e occupazione. Questi obiettivi devono accomunare la filiera in tutte le sue componenti, dagli autori all’esercizio.

Netflix intensificherà in questo modo il dialogo già intrapreso con le industrie cinematografiche ed audiovisive, estendendolo tanto alle tradizionali componenti ANICA (Produzione, Distribuzione, Industrie Tecniche) quanto alle nuove componenti (piattaforme, digitale, canali tematici) per film, serie, animazione, documentari per la crescita complessiva della filiera in Italia.

Informazioni su Anica

Fondata 75 anni fa, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali rappresenta le industrie italiane del cinema e dell’audiovisivo, anche nei rapporti con le istituzioni e nelle trattative sindacali. Collabora con tutti i maggiori attori della filiera in Italia e all’estero. ANICA, membro di Confindustria, ha tre sezioni: produttori, distributori e industrie tecniche. Rappresenta in Italia l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, e seleziona il candidato italiano all’Oscar per il miglior film internazionale. E’ socio fondatore dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, che assegna annualmente i premi per il cinema italiano. Sono associati ad ANICA l’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), Cartoon Italia e UNEFA. L’ANICA ha creato il Consiglio Cinema, Audiovisivo e Digitale, di cui fanno parte nuove Piattaforme, aziende dell’innovazione digitale, canali tv tematici.

Informazioni su Netflix

Netflix è il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con 183 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che guardano serie televisive, documentari e film in un’ampia varietà di generi e lingue. Gli abbonati possono guardare tutto ciò che vogliono in qualsiasi momento, ovunque e su ogni schermo connesso a Internet. Possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, senza interruzioni pubblicitarie e senza impegno.