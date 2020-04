Fino a ulteriori aggiornamenti, e solo per l’anno della 93esima edizione, i film che inizialmente dovevano uscire al cinema ma che sono stati resi disponibili inizialmente su un servizio commerciale in streaming o in video on demand possono qualificarsi nelle categorie della 93esima edizione degli Academy Awards stanti queste condizioni: – Il film deve essere reso disponibile sul sito di streaming sicuro Academy Screening Room entro 60 giorni dall’uscita in streaming o VOD, – Il film deve soddisfare tutti gli altri requisiti per partecipare agli Oscar

All’indomani della chiusura dei cinema in tutto il mondo per l’emergenza Coronavirus, l’Academy aveva annunciato di essere al lavoro per valutare misure per le conseguenze sull’edizione del 2021 degli Oscar, e un mese dopo queste misure sono arrivate con una modifica temporanea al regolamento:

L’Academy sottolinea più volte che si tratta di una misura temporanea, e che “quando i cinema riapriranno in ottemperanza a linee guida e criteri federali, statali e locali, questa eccezione alla regola non sarà più applicata. Tutti i film usciti in seguito dovranno rispettare i requisiti standard dell’Academy per essere considerati nella corsa agli Oscar”.

Non è ben chiaro cosa accadrà con pellicole che non hanno mai annunciato un’uscita cinematografica ma che avrebbero potuto farlo, come Bad Education, presentato al Toronto Film Festival: probabilmente l’Academy dovrà decidere caso per caso.

Il regolamento prevede che solo i film che sono stati distribuiti nei cinema della contea di Los Angeles per almeno una settimana possono essere presi in considerazione per gli Oscar. L’Academy ora ha esteso la possibilità anche a cinema di altre aree metropolitane americane (New York, San Francisco, Chicago, Miami, Atlanta) per facilitare l’ammissibilità.

Non è tutto: l’Academy ha anche annunciato di aver ridotto le due categorie del suono a una sola. Miglior sonoro (categoria attiva dal 1930) e miglior montaggio sonoro (categoria attiva dal 1963) sono state ufficialmente fuse in una sola. Il numero di statuette consegnate, però, non cambierà: potranno infatti essere nominate fino a sei persone per film.

Un nuovo cambiamento è stato apportato alla categoria della miglior colonna sonora: un film potrà partecipare alla corsa per quest’Oscar se la propria colonna sonora conterrà almeno il 60% di musiche originali, e nel caso di sequel o franchise questa soglia salirà all’80%.

Cambiano poi le votazioni della categoria del miglior film internazionale: per la prima volta tutti i membri dell’Academy potranno partecipare alla votazione preliminare, vedendo i film sulla piattaforma streaming dell’Academy. Ovviamente potrà votare solo chi avrà visto un certo numero di pellicole.

Infine, questo sarà l’ultimo anno in cui verranno spediti gli screener dei film in DVD, le sceneggiature cartacee e i cd musicali: a partire dal 2021, i membri dell’Academy potranno vedere i film da votare in streaming o recarsi alle proiezioni organizzate dall’Academy. Il risparmio sarà notevole.

Vi ricordiamo che la 93esima edizione degli Academy Awards si terrà il 27 febbraio 2021.

Fonte: Variety