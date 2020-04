I registi di, i fratelli Russo, hanno partecipato al podcast di Cinemablend per discutere principalmente di, il nuovo film Netflix conda loro prodotto.

Visto il particolare contesto storico in cui i cinema di quasi tutto il mondo sono chiusi per via dell’emergenza nuovo Cornavirus che, dalla Cina, si è poi estesa a tutto il mondo, i due filmmaker sono tornati a parlare dell’ultimo film che hanno diretto per i Marvel Studios e di come l’esperienza del vedere Avengers: Endgame in sala con un pubblico galvanizzato ed emozionato sia stato qualcosa di letteralmente straordinario.

Ecco cosa hanno dichiarato i fratelli Russo sul vedere Avengers: Endgame al cinema:

L’esperienza cinematografica è un’esperienza comunitaria. Il momento più toccante della nostra carriera è avvenuto una manciata di settimane fa, quando è partito il lockdown e Avengers: Endgame è diventato trending sui social media perché tutti hanno ricominciato a postare i video della serata d’esordio col pubblico così genuinamente emozionato e connesso emotivamente alla storia. Per noi è qua che risiede l’essenza stessa della forza del cinema, questo collegamento globale del pubblico che è diventato parte integrante di questi film. Fra le persone e questi lungometraggi si è stabilito un legame emozionale davvero fuori scala. Una cosa estremamente toccante che resterà il punto più alto della nostra carriera. E se usassero questi film per riportare la gente al cinema sarebbe grandioso. Supporteremo qualsiasi opportunità atta a riportare il pubblico al cinema, in maniera tale che tutti possano tornare a condividere le loro storie.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

Cosa ne pensate di queste riflessioni dei fratelli Russo sull’esperienza cinematografica collettiva di Avengers: Endgame?

