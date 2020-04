Manca effettivamente all’appello e così alla fine la notizia è giunta: stando a Disinsider (che ha un ottimo trascorso tra scoop e esclusive), la Disney è al lavoro su un nuovo film di

Si tratterà, nello stile delle ultime rivisitazioni, di un adattamento con riprese dal vivo del film d’animazione del 1997 di Ron Clements e John Musker.

Tra i produttori del progetto ci saranno Jeffery Silver (Il re leone, Tron: Legacy) e Karen Gilchrist (Il re leone, The Mandalorian) e si tratterà di un film per il grande schermo, non per Disney+ come Lilli e il vagabondo.

Come nel caso di La Sirenetta, Aladdin e La Bella e la Bestia, la pellicola conterrà le canzoni del film d’animazione me anche nuove canzoni appositamente scritte.

Quanto alla regia, il sito di sostiene di aver appreso di tre nomi, precisando però che non si tratta in alcun modo di “cose fatte”, ma di semplici nomi di potenziali candidati. Il primo è quello di Jon Favreau, che oramai è già ben ambientato nel mondo Disney; il secondo è quello di Gore Verbinski, fermo da La cura dal benessere. Il terzo è quello dei fratelli Russo, che pare siano grandi appassionati del film animato.

Ovviamente vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.

Cosa ne pensate di un nuovo film Disney di Hercules? Ditecelo nei commenti!