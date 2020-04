Nel corso di un’intervista con Collider , i registi dihanno rivelato di esser tornati nella squadra di Matrix per lavorare alle scene d’azione del quarto film assieme a

Sia Stahelski che Leitch, ricordiamo, avevano lavorato come stuntmen sul set della trilogia di Matrix (Stahelski era la controfigura di Keanu Reeves) prima di creare il franchise di John Wick e, nel caso di Leitch, prima di dirigere Deadpool 2 e Hobbs & Shaw.

“A quanto so, sarà uno spasso incredibile” ha commentato Stahelski. “Se siete appassionati della trilogia, adorerete questo film. Torneremo più forti che mai“.

Quanto al ruolo specifico che avranno, Stahelski ha spiegato che si tratterà di una consulenza visto che Lana Wachowski preferisce occuparsi dell’azione in prima persona:

Più che altro si tratta di consulenza per le coreografie e sostegno generale […] La cosa fantastica di Lana è che preferisce girare l’azione personalmente. Con alcuni dei film di Matrix sono stati necessari dei registi di seconda unità per motivi logistici, ma di recente – e specialmente con Matrix 4 – Lana ha iniziato a dirigere l’azione. Nel loro caso la seconda unità pensa alle inquadrature di raccordo, agli sfondi delle ambientazioni. All’azione pensa Lana, la gestisce assieme alle riprese principali, ed è per questo che quelle sequenze sono pazzesche.

Ricordiamo che le riprese di The Matrix 4 sono state interrotte a Berlino a causa dell’emergenza Coronavirus.

La produzione del film di Lana Wachowski si era spostata in Germania dopo una lunga sessione di riprese in esterni a San Francisco, e nonostante mancassero poche settimane alla conclusione presso gli studi Babelsberg, la Warner ha deciso di interrompere tutto per precauzione, e soprattutto per i problemi logistici legati allo stop agli spostamenti imposti dagli Stati Uniti prima e dall’Unione Europea poi.

A questo punto, non sappiamo ancora se la data di uscita fissata per il 21 maggio 2021 verrà rispettata.

Nel cast Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann Moss (Trinity), Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Jada Pinkett-Smith (Niobe), Brian J Smith, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra Jonas, Andrew Caldwell, Ellen Hollman e Toby Onwumere.

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è da lei diretto. John Toll si occupa della fotografia.

Ricordiamo che il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali).

A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.