Disney+ ha iniziato le celebrazioni per lorendendo omaggio alla saga creata da George Lucas “decorando” con alcuni concept originali alcune aree della piattaforma streaming. A partire da oggi trovate un artwork del grande artista Ralph McQuarrie nello slider in apertura, e il murale commemorativo realizzato da Jason Palmer e altri artisti per la Star Wars Celebration del 2019 utilizzato come sfondo della sezione di Star Wars.

Ecco il comunicato completo con le anteprime di alcuni concept:

In occasione dello Star Wars Day, Disney+ renderà omaggio all’arte di Star Wars con l’aggiunta delle concept art originali sul servizio: si tratta del primo aggiornamento grafico per la piattaforma di streaming che dà vita alla natura immersiva delle pagine dedicate ai singoli brand della piattaforma.

«L’architettura unica, incentrata sul brand, di Disney+ ci dà l’opportunità di essere creativi nel modo in cui presentiamo e coinvolgiamo i fan sui contenuti» – ha dichiarato Michael Paull, President of Disney Streaming Services – «In occasione delle celebrazioni del 4 maggio (May the Fourth), abbiamo collaborato con i team di Lucasfilm per rendere omaggio all’arte di Star Wars e per portare in vita la loro visione su Disney+, mostrando le incredibili concept art degli oltre quattro decenni dell’amata saga».

Venerdì 1° maggio, gli artwork nella parte superiore della schermata iniziale di Disney+ saranno arricchiti da concept art di Star Wars realizzate dal leggendario Ralph McQuarrie nel 1975, che raffigura i droidi nel deserto. Per la prima volta, i fan potranno accedere alla pagina dedicata al brand direttamente dall’artwork. Una volta immersi nella pagina dedicata al brand di Star Wars, i fan troveranno un adattamento dei personaggi raffigurati nel murale commemorativo realizzato da Jason Palmer e altri celebri artisti in occasione della Star Wars Celebration 2019.

L’aggiunta di concept art prosegue anche il 4 maggio (May the Fourth): le locandine di ogni film e serie verranno sostituite con le concept art originali. Da Star Wars: Una Nuova Speranza a The Mandalorian, le nuove immagini saranno disponibili per i seguenti titoli:

Saga degli Skywalker

Episodio IV – Una Nuova Speranza (1977)

Episodio V – L’Impero Colpisce Ancora (1980)

Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi (1983)

Episodio I – La Minaccia Fantasma (1999)

Episodio II – L’Attacco dei Cloni (2002)

Episodio III – La Vendetta dei Sith (2005)

Episodio VII – Il Risveglio della Forza (2015)

Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi (2017)

Rogue One: A Star Wars Story

Solo: A Star Wars Story

The Mandalorian

Star Wars: The Clone Wars (serie)

Star Wars: Rebels

Star Wars: Resistance