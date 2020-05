Ieri abbiamo scoperto che la Disney ha messo in cantiere un nuovo film die oggi arriva la conferma che i fratelli Russo non saranno registi (come si vociferava alcune ore fa), ma

La conferma è arrivata dall’Hollywood Reporter che ha aggiunto che la sceneggiatura sarà scritta da Dave Callaham, autore dei film sui Mercenari e del prossimo film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Si tratterà, nello stile delle ultime rivisitazioni, di un adattamento con riprese dal vivo del film d’animazione del 1997 di Ron Clements e John Musker.

Joe e Anthony Russo figureranno come produttori attraverso la loro casa di produzione AGBO: si tratterà di un film per il grande schermo, non per Disney+ come Lilli e il vagabondo.

Come nel caso di La Sirenetta, Aladdin e La Bella e la Bestia, la pellicola conterrà le canzoni del film d’animazione me anche nuove canzoni appositamente scritte.

Il duo ha poi confermato la notizia con un post su Instagram a tema Hercules, come potete vedere:

Una foto recente con me e mio fratello.

Cosa ne pensate di un nuovo film Disney di Hercules prodotto dai fratelli Russo? Ditecelo nei commenti!