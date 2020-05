L’emergenza nuovo Coronavirus ha colpito duramente l’industria dell’intrattenimento, comprese le attività deie di tutte quelle realtà cinematografiche impegnate nella realizzazione di lungometraggi grandi e piccoli.

In un pezzo del Los Angeles Times dedicato al come Hollywood potrà ripartire quando il contesto lo permetterà, Jason Blum, il boss della Blumhouse, ha detto che secondo lui sarà difficile che le grandi produzioni come quelle dei Marvel Studios appunto possano ripartire prima del 2021.

Il produttore, che di certo ha uno sguardo decisamente interno alla macchina hollywoodiana, si è così espresso:

Credo che le produzioni più piccole, grazie ai test fatti su team più piccoli, potrebbero ripartire prima, ma non credo che assisteremo alla riavvio delle riprese di un film dalla portata produttiva più grande, come quelli dei Marvel Studios o gli altri blockbuster. La vera risposta alla tua domanda si basa tutta sul “si potrà ripartire quando i test sanitari in America saranno all’altezza di quelli di altri paesi”, cosa che ancora non possiamo dire.

Nel pezzo vengono anche riportate le opinioni di altri insider dell’industria. Akiva Goldsman, sceneggiatore di Io Sono Leggenda, spera che tutto possa ripartire per l’autunno, mentre Roy Lee, produttore di LEGO Batman – Il Film e Godzilla VS Kong, è convinto, come Jason Blum, che la lavorazione dei lungometraggi a basso budget potrà ricominciare prima di quella dei tentpole.

Inizialmente, quando è partito il lockdown, temevo che avremmo dovuto attendere un vaccino prima di rimetterci al lavoro su qualsiasi produzione. Ora tendo a essere un po’ più ottimista e penso che i film più piccoli potranno ripartire anche prima che si trovi un vaccino.

Simu Liu, protagonista di Shang-Chi dei Marvel Studios, condivide sostanzialmente la posizione di Blum:

Per quanto io possa ardentemente desiderare di tornare al lavoro, penso che la priorità di tutti debba essere quella di tutelare i lavoratori essenziali fino a che non si trova un vaccino o fino al giorno in cui questa malattia sarà effettivamente sotto controllo. Al momento non è accaduto nulla di ciò e, per quel che mi riguarda, mi focalizzo sul restare a casa, sul tenermi occupato e nel dare una mano nel fornire gli equipaggiamenti di protezione necessari a tutte quelle persone che lavorano in prima linea.

Ecco, a seguire, la situazione aggiornata dei vari progetti Marvel Studios:

Black Widow : sostanzialmente pronto

: sostanzialmente pronto Gli Eterni : riprese principali pronte, devono ancora svolgersi le riprese aggiuntive

: riprese principali pronte, devono ancora svolgersi le riprese aggiuntive The Falcon and the Winter Soldier : le riprese della serie erano in corso quando sono state sospese per l’emergenza

: le riprese della serie erano in corso quando sono state sospese per l’emergenza WandaVision : le riprese della serie si sono concluse ai primi di marzo ma la produzione non è del tutto terminata

: le riprese della serie si sono concluse ai primi di marzo ma la produzione non è del tutto terminata Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings : le riprese stavano iniziando ma sono state sospese per l’emergenza

: le riprese stavano iniziando ma sono state sospese per l’emergenza Spider-Man 3 : il film è in pre-produzione, le riprese dovrebbero iniziare a luglio ma è probabile un rinvio

: il film è in pre-produzione, le riprese dovrebbero iniziare a luglio ma è probabile un rinvio Loki: le riprese della serie erano in corso ma sono state interrotte

Queste le nuove date di uscita:

Black Widow – 6 novembre 2020

– 6 novembre 2020 Gli Eterni – 12 febbraio 2021

– 12 febbraio 2021 Shang-Chi – 7 maggio 2021

– 7 maggio 2021 Spider-Man 3 – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Thor: Love and Thunder – 11 febbraio 2022

– 11 febbraio 2022 Doctor Strange 2 – 25 marzo 2022

– 25 marzo 2022 Black Panther 2 – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Captain Marvel 2 – 8 luglio 2022

– 8 luglio 2022 Film senza titolo – 7 ottobre 2022

