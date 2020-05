lo aveva anticipato solamente poche ore fa e adesso ne giunge conferma: per far fronte alle conseguenze dell’emergenza Coronavirus, la Lionsgate ha deciso di rimandare di un anno interofissando una nuova data d’uscita.

La pellicola potrà essere girata solamente quando Keanu Reeves sarà libero dai suoi impegni con il nuovo film di Matrix, perciò non sarà pronta per il prossimo maggio. Lo sarà, invece, il 27 maggio 2020.

A seguire, inoltre, tutte le nuove date d’uscita dei film che lo studio è intenzionato a portare sul grande schermo:

Antebellum : 21 agosto 2020

: 21 agosto 2020 Fatale : 30 ottobre 2020

: 30 ottobre 2020 Voyagers : 25 novembre 2020

: 25 novembre 2020 The Asset : 23 aprile 2021

: 23 aprile 2021 Spiral : 21 maggio 2021

: 21 maggio 2021 Barb & Star Go to Vista del Mar : 16 luglio 2021

: 16 luglio 2021 Hitman’s Bodyguard 2 : 20 agosto 2021

: 20 agosto 2021 American Underdog – The Kurt Warner Story : 10 dicembre 2021

: 10 dicembre 2021 John Wick 4: 27 maggio 2022

Be seeing you… on the big screen. pic.twitter.com/ZXkKlgGYii — Lionsgate (@Lionsgate) May 1, 2020

Tra i film che non hanno subito variazioni ci sono The Devil’s Light, in arrivo l’8 gennaio 2021, Chaos Walking, atteso per il 22 gennaio 2021, e The Unbearable Weight of Massive Talent, in arrivo il 19 marzo 2021. Run e Jesus Revolution al momento non hanno una data d’uscita.

Cosa ne pensate della nuova data d’uscita di John Wick 4? Ditecelo nei commenti!