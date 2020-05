Come vi avevamo già annunciato , da lunedì 4 maggio, con l’uscita sudi, si completa finalmente la collezione dei nove film didedicati alla, disponibile al completo sulla piattaforma digitale.

Ad annunciarlo la pagina facebook ufficiale di Star Wars, che invita tutti i fan a dare il via ad una maratona colossale dei 9 film ambientati “in una galassia lontana lontana” finalmente disponibili su un’unica piattaforma, pubblicando per l’occasione un meraviglioso poster celebrativo della Saga degli Skywalker che potete ammirare in calce.

Da Padme a Rey, da Luke a Kylo Ren, da Darth Vader a Darth Maul, da Leia a Poe Dameron, da Obi-Wan a Yoda… i volti dei protagonisti principali di questa saga iniziata nel 1977 con Star Wars – Una nuova speranza e conclusasi il dicembre dello scorso anno con Star Wars – L’ascesa di Skywalker sono tutti riuniti in questa meravigliosa composizione per dare il via alla maratona… chi di voi raccoglierà l’invito? Quale delle tre trilogie vedrete per prima e quale avete apprezzato di più?

Il film di J.J. Abrams è arrivato al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Fonte: Facebook