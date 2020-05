Secondo quanto riportato da Deadline la sceneggiatrice Christy Hall (I Am Not Okay With This) è stata ingaggiata per occuparsi della sceneggiatura di La Bambina che amava Tom Gordon, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King che sarà prodotto dalla Village Roadshow Pictures.

Jon Berg della Stampede Ventures produrrà il progetto insieme a Roy Lee (IT: Capitolo 2, Doctor Sleep) della Vertigo e a Christine Romero. Andrew Childs sarà invece il produttore esecutivo e Jillian Apfelbaum supervisionerà il progetto per la Village Roadshow Pictures.

La Hall è nota principalmente per aver scritto e prodotto la serie Netflix I Am Not Okay with This.

Ecco la sinossi dell’opera letteraria La Bambina che amava Tom Gordon :

La piccola Trisha, nove anni, ha commesso un’imprudenza: stanca di litigi famigliari perfino in gita sui monti Appalachi, ha imboccato un sentiero diverso, finendo per smarrirsi nella foresta. All’inizio l’aiutano l’istinto di conservazione e la provvidenziale saggezza dell’infanzia, ma soprattutto l’ascolto, nel suo walkman, delle partite dei Red Sox, la squadra di baseball dove gioca il mitico Tom Gordon, il suo eroe preferito. Poi, però, la sua fiducia comincia a calare: “qualcosa” la insegue e la spia tra gli alberi…

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!