Negli Stati Uniti (così come in Europa e altrove) alcuni stati stanno allentando le misure del lockdown, e in questi giorni sarà il Texas il primo stato in cui sarà possibile andare al cinema dallo scoppio dell’ emergenza Coronavirus

Venerdì infatti il governatore Greg Abbott ha dato il via libera alla riapertura di attività come ristoranti, teatri e cinema a condizione che la capacità dei locali venga ridotta al 25%. La maggior parte delle catene cinematografiche non riaprirà, ma EVO Entertainment ha deciso di sperimentare aprendo due strutture lunedì dove verranno applicate una serie di procedure di sicurezza “simili a quelle degli aeroporti”: gli ospiti entreranno attraverso un corridoio cordonato vicino all’ingresso, dove risponderanno a domande sullo stato di salute dei propri famigliari nelle due settimane precedenti e verrà loro misurata la temperatura attraverso dispositivi a infrarossi. Inoltre sarà obbligatorio l’uso delle mascherine. “È importante che i nostri ospiti sappiano che intendiamo proteggerli,” ha dichiarato il CEO della catena Mitchell Roberts intervistato da Variety. “Il nostro obiettivo è far tornare fiducia nei consumatori”. Al prezzo ridotto di 5 dollari, verranno mostrati anche classici come I Goonies o successi più o meno recenti come Sonic il Film o American Sniper.

Santikos Entertainment sabato ha aperto tre dei suoi nove cinema a San Antonio, e ha proiettato film che erano usciti prima dello scoppio della pandemia (come The Hunt) e Trolls World Tour, già disponibile in Premium Video On Demand. Anche in questo caso si tratta più di un esperimento che altro, come spiega il CEO Tim Handren: “Abbiamo deciso di riaprire più per una questione psicologica che per i guadagni. È per questo che esistono i cinema: sono una via di fuga. Forniremo questa via di fuga al pubblico.”

In questo servizio trasmesso da KSAT 12 vediamo le misure messe in atto dai cinema di Santikos (che a sua volta proporranno biglietti scontati a 5 dollari ma non obbligheranno i clienti a indossare mascherine, li “incoraggeranno” soltanto):

Qui sotto potete vedere una sala con i posti distribuiti secondo il distanziamento sociale: