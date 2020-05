Pure nello spettacolo teatrale è un uomo a vestire i panni di Agatha Trinciabue.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di lavorazione di questo film (che verrà portato nei cinema inglesi dalla

Matthew Warchus, già regista del musical teatrale, si occuperà di dirigere il lungometraggio. Il progetto verrà interamente girato nel Regno Unito.

Dal romanzo di Dahal, ricordiamo, è già stato tratto un adattamento cinematografico, ovvero Matilda 6 Mitica, diretto da Danny DeVito nel 1996.

Ecco la sinossi ufficiale del romanzo:

Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si annoia talmente che l’intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico che l’avrà vinta sulla perfida direttrice Spezzindue, la quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del martello olimpionico, facendo roteare le bambine per le trecce e lanciandole lontano. L’intelligenza e la cultura – sembra dire l’autore – sono le uniche armi che un debole può usare contro l’ottusità, la prepotenza e la cattiveria.