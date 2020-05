Secondo quanto riportato da Collider il registasarebbe in trattative con la Warner Bros. e la Imagine Entertainment per dirigere l’adattamento ditratto dall’omonimo fumetto statunitense.

L’opera fumettistica, ideata dal disegnatore Antonio Prohias, fu pubblicata per la prima volta nel 1961 su Mad Magazine e segue la rivalità spietata tra due spie, Black Spy e White Spy. Dal fumetto fu tratta anche una serie animata negli anno 2000 e anche numerosi videogiochi per le più disparate console come Commodore 64, Atari 8-bit e Playstation 2.

Ron Howard e Brian Grazer produrranno il progetto per la Imagine Entertainment. Thurber potrebbe inoltre anche occuparsi della sceneggiatura del progetto, anche se nulla di certo è stato ancora confermato su questo argomento.

Tra gli ultimi progetti da regista di Rawson Marshall Thurber ricordiamo Una Spia e Mezzo con Dwayne “The Rock” Johnson e Kevin Hart, Come ti Spaccio la Famiglia, Skyscraper, Palle al balzo – Dodgeball e I Misteri di Pittsburgh. Prossimamente sarà impegnato nella direzione di Red Notice, film Netflix con Dwayne Johnson e Ryan Reynolds ma anche di titoli come Dust e Kingdom Come.

Cosa ne pensate di questo progetto basato su Spy vs. Spy e diretto da Rawson Marshall Thurber? Diteci la vostra nei commenti!