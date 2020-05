Dopo una gara con altri studi, sarà laa distribuire il nuovo film originale che sarà scritto, diretto e prodotto dagli autori di A Quiet Place – Un posto tranquillo , Scott Beck e Bryan Woods.

I due figureranno come produttori con la loro neonata casa di produzione Beck/Woods assieme a Sam Raimi e a Zainab Azizi, che figureranno con la Raimi Productions assieme a Debbie Liebling. Il film segna una nuova collaborazione tra i due registi e Raimi, visto che hanno già scritto e diretto per lui un episodio della serie Quibi 50 States of Fright.

La trama del progetto è sotto chiave, ma si tratta di un progetto di natura fantascientifica.

“La Raimi Productions è fiera di fare squadra con Scott Beck e Bryan Woods” ha dichiarato Raimi. “Hanno superato tutte le aspettative nel corso della nostra collaborazione per Quibi e siamo estremamente fiduciosi nella loro storia geniale. Sono onorato di unire le forze ancora una volta con i nostri colleghi della Sony Pictures. Abbiamo un blockbuster folle e avvincente che non vediamo l’ora di condividere con il mondo“.

“Dopo ‘A Quiet Place’ sapevamo di avere la responsabilità di rituffarci nell’ecosistema delle idee originali” hanno commentato Beck e Woods. “Siamo così fieri di aver stretto un accordo con uno studio che crede nel panorama cinematografico e che aspira a creare nuove storie […]. Sam Raimi non solo è uno dei nostri eroi, ma anche uno dei pochi registi a padroneggiare sia il mondo dei film indipendenti che quello dei blockbuster. Non riusciamo a immaginare un mentore migliore di lui per il nostro passaggio a un progetto colossale di una grande major“.

