A metà febbraio, la A24 ha diffuso online il primo trailer di, una rivisitazione della leggenda arturiana difirmata da David Lowery, regista di

Nel cast troviamo Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan e Ralph Ineson.

Il nuovo film del regista di Ghost Story avrebbe dovuto debuttare al SXSW Festival, manifestazione che è stata cancellata a inizio febbraio a causa dell’emergenza sanitaria collegata al nuovo Coronavirus. Con i cinema chiusi in buona parte del mondo, il destino di The Green Knight è diventato quello di tutte le altre pellicole in dirittura d’arrivo questa primavera: rimandato a data da destinarsi.

Nel nuovo podcast della A24 arrivato ieri su Spotify il regista della pellicola David Lowery ha ammesso di non sapere se il suo film verrà tenuto in un cassetto in attesa della riapertura dei cinema o se verrà distribuito online:

Nessuno lo sa. Cosa che accomuna un po’ tutti al momento. Nessuno sa niente. Tutto quello che posso dire è questo: spero che prima o poi le persone possano vederlo. E che possano farlo nel miglior modo possibile, dato le circostanze. Se tutto andrà per il verso giusto sarà il cinema. Spero che i cinema possano sopravvivere. Difendo da tempo l’esperienza del cinema in sala e una delle cose che adoro della A24 è che è sulla mia stessa lunghezza d’onda. Poi è chiaro: se dovessi parlare in quanto spettatore bloccato a casa per sei mesi e che ha voglia di vedere un nuovo film, preferirei vederlo a casa che non vederlo affatto. Ergo, spero che presto si saprà qualcosa, anche se questo “presto” è un concetto alquanto variabile. Se devo trovare un aspetto positivo è che eravamo impegnati nel rifinire il film in vista dell’SXSW tanto che avremmo dovuto mostrare una versione non ultimata. Quasi ultimata, ma non del tutto. E se dovessimo farlo uscire domani la situazione sarebbe analoga. Ma adesso possiamo prendere una boccata d’aria e continuare a lavorarci.

Questa la sinossi di The Green Knight (guarda il primo trailer):

Un’avventura fantasy epica basata sull’intramontabile leggenda arturiana, THE GREEN KNIGHT narra la storia di Sir Gawain, nipote caparbio e avventuroso di Re Artù che decide di imbarcarsi in una missione per affrontare il rinomato Cavaliere Verde, un gigantesco sconosciuto dalla pelle color smeraldo che mette gli uomini alla prova.

La pellicola doveva uscire nei cinema il 29 maggio; le riprese si sono svolte in Irlanda, mentre la Weta Digital ha contribuito agli effetti visivi.

Dopo aver terminato la post-produzione, Lowery dirigerà per la Disney il film di Peter Pan e Wendy, le cui riprese partiranno ad aprile: il casting invece è in corso per trovare i piccoli protagonisti.