Il blocco delle produzioni a causa dell’emergenza Coronavirus è ancora in corso, e potrebbe proseguire per diverso tempo: a confermarlo è stato ieri il CEO Bob Chapek parlando delle produzioni dei film dei Marvel Studios e di altri blockbuster in occasione della presentazione dei risultati trimestrali della Disney.

“Al momento non facciamo previsioni,” ha spiegato Chapek parlando di quando potrebbero riaprire i set. Ma quando avverrà, l’azienda è assolutamente intenzionata a rispettare le misure che verranno decise: “Saremo molto responsabili in termini di mascherine”. Verrà utilizzato lo stesso approccio che si sta iniziando ad applicare con la riapertura dei parchi (Shanghai Disneyland riaprirà l’11 maggio), ma le produzioni non potranno sbloccarsi finché non vi sarà il via libera delle autorità sanitarie e verranno approvati rigidi protocolli di sicurezza.

Ricordiamo che il lockdown in tutto il mondo ha costretto la Disney a interrompere le riprese di film come Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, The Last Duel di Ridley Scott, La Sirenetta, Nightmare Alley, Shrunk e Peter Pan & Wendy. Inoltre ha fatto slittare tutte le uscite cinematografiche del primo semestre dell’anno. Artemis Fowl, poi, è diventato il primo blockbuster ad arrivare direttamente sulla piattaforma streaming Disney+. Il primo film Disney a tornare in sala sarà, nelle attuali previsioni, Mulan: la pellicola arriverà infatti il 24 luglio nei cinema americani e in quelli dei paesi che nel frattempo avranno riaperto. Ovviamente molto dipenderà dall’evoluzione della pandemia nelle prossime settimane.

Vi ricordiamo che, per quanto riguarda i Marvel Studios, l’attuale calendario è il seguente:

Black Widow – 6 novembre 2020

– 6 novembre 2020 Gli Eterni – 12 febbraio 2021

– 12 febbraio 2021 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 7 maggio 2021

– 7 maggio 2021 Spider-Man 3 – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Thor: Love and Thunder – 11 febbraio 2022

– 11 febbraio 2022 Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 25 marzo 2022

– 25 marzo 2022 Black Panther 2 – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Captain Marvel 2 – 8 luglio 2022

